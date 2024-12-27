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Бюджет Сочи на 2025 год достигнет 64 млрд рублей

Депутаты Городского Собрания Сочи 26 декабря утвердили бюджет на 2025 год в размере 64 млрд руб. О этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Источник: Коммерсантъ

Из бюджета Кубани на развитие Сочи дополнительно выделят 40,8 млрд руб., что в четыре раза превышает первоначальный план. При формировании доходной части также учли поступления от туристического сбора и участие в 12 государственных программах.

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что суммарный объем доходов на три года составит более 118 млрд руб. Рост поступлений, по его словам, прогнозируют за счет федеральной и региональной поддержки.

Глава Сочи также подчеркнул, что строительство школ, детсадов и спортивных объектов останется в приоритете. Особое внимание уделят благоустройству общественных территорий.

На модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 39 млрд руб., а на социальную сферу — 18,4 млрд руб. Средства выделят на сохранение льгот и увеличение выплат для 16 категорий граждан. На содержание и ремонт выделят 1,6 млрд руб.

Кроме того, сохранят 58 действующих мер социальной поддержки, включая помощь семьям участников СВО, многодетным семьям, ветеранам и инвалидам.

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