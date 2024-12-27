В Волгоградскую область могли завезти подозрительную икру

В частности, речь идет о продукции, произведенной несуществующей компанией «Персей» из Сахалинской области. Как пояснили в пресс-службе ведомства, предприятие, указанное на этикетке, деятельность не осуществляет и признано банкротом.
Наряду с этим специалисты также акцентировали внимание на том, что изготовлением икорной продукции под маркой компании «Персей» занимаются «неизвестные лица в неизвестных условиях», вследствие чего продукт может быть опасным для здоровья человека.
Волгоградцев в случае нахождения икры на прилавках магазинов от несуществующей компании «Персей» просят сообщить об этом в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.