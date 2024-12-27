Нацбанк ощутимо снизил курс доллара и курс евро на 27 декабря перед выходными

В Национальном банке определили курсы валют на 27 декабря 2024 года, пятницу. В частности, курс евро и курс доллара заметно снижены, а курс российского рубля немного подрос перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 27 декабря, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4070 белорусского рубля, 1 евро — 3,5429 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4094 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, установленными на четверг, 27 декабря, соответственно, курс доллара и курс евро стали меньше, а курс российского рубля немного повысился. Заметнее других курсовых значений скорректирован курс американской валюты.
В денежном выражении на 26 декабря, четверг, валютные курсы изменены так: курс 1 доллара США понизился на 0,0146 белрубля, курс 1 евро упал на 0,0129 белрубля, курс 100 российских рублей подрос на 0,0029 белрубля.
Тем временем белорусские таможенники изъяли «золотую» посуду из Италии на 75 тысяч рублей.