Количество субсидируемых авиарейсов внутри ДФО обещают увеличить

Количество субсидируемых прямых авиамаршрутов между населенными пунктами ДФО планируется увеличить до 72-х. Речь идёт о полётах между небольшими населенными пунктами и региональными центрами, так называемых социальных маршрутах. У каждого дальневосточного губернатора есть свой список «хотелок» на этот счёт, но всё упирается в финансирование и нехватку авиапарка, сообщает ИА PrimaMedia.
Социальные рейсы на Дальнем Востоке выполняет единая дальневосточная авиакомпания «Аврора», созданная в 2021 году по поручению президента Владимира Путина на базе одноимённой сахалинской авиакомпании с интеграцией региональных перевозчиков: «Хабаровских авиалиний» (Хабаровский край), «Якутии», «Полярных авиалиний» (оба — Якутия), «Камчатского авиапредприятия» (Камчатский край) и «ЧукотАвиа» (Чукотский АО). Маршрутная сеть единой дальневосточной авиакомпании сегодня охватывает сегодня все 11 субъектов ДФО.
О планируемом расширении географии субсидируемых полётов сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в эфире телеканала «Россия 24» (18+). Но какие маршруты планируются к запуску и когда, он не озвучил.
«Аврора» традиционно выступает получателем субсидий, выделяемых государством на социально значимые маршруты ДФО. В федеральном бюджете на 2025 год на неё заложено 7,297 млрд рублей. В 2024 году на эти цели было предусмотрено 7,261 млрд.
Один новый маршрут уже известен — власти Камчатки прорабатывают с «Авророй» возможность полётов по этой программе из Петропавловск-Камчатского во Владивосток.
Правительство РФ на данный момент субсидирует маршруты из Петропавловска-Камчатского в Москву и Новосибирск. При этом стоимость перелёта с полуострова до Владивостока в эконом-классе может доходить до 60−70 тысяч рублей. За 3,5 часа полёта.
Что касается местных авиаперевозок, то они субсидируются из региональных бюджетов, но финансовое состояние ряда субъектов ДФО не позволяет в полной мере обеспечить их развитие.
Генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик на Восточном экономическом форуме (ВЭФ, 18+) в сентябре этого года заявил, что федеральные субсидии, направляемые на поддержку перелётов между регионами в обход Москвы в рамках постановления правительства № 1242, следует перераспределить в пользу местных авиаперевозок в ДФО.
«Пора уже закрывать № 1242 и деньги, которые тратятся Российской Федерацией в европейской части страны, перераспределить на вот эту программу. (…) Мы считаем, что это решение проблемы дефицита финансов для Дальнего Востока, региональной местной авиации», — сказал Сухоребрик журналистам в кулуарах форума.
Увы, но эта идея пока не реализована. На отбор для участия в программе субсидирования межрегиональных рейсов в обход Москвы на 2025 год заявились сразу 20 авиакомпаний, которые запросили 12,9 млрд рублей при лимите в 7,2 млрд рублей (разница — в 1,8 раза). Самые крупные суммы хотели бы получить «ИрАэро» (2,5 млрд рублей), Red Wings (1,97 млрд рублей) и «АТК “Ямал”» (1,7 млрд рублей). Эх, эти деньги да на Дальний Восток…
«Аврора» — крупнейший авиаперевозчик на Дальнем Востоке. Парк компании насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, столько же DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6.
Основным акционером АО «Авиакомпания Аврора» является Минимущества Сахалинской области — 48,99% акций, ещё 1% принадлежит АО «Корпорация развития Сахалинской области». Доля Приморья в уставном капитале «Авроры» — 5%, как и у других регионов ДФО.
По предварительным данным, авиакомпания «Аврора» в 2024 году перевезла 1,5 млн пассажиров, что более чем на 15% превышает показатель 2023 года.