Количество субсидируемых авиарейсов внутри ДФО обещают увеличить

Увы, но эта идея пока не реализована. На отбор для участия в программе субсидирования межрегиональных рейсов в обход Москвы на 2025 год заявились сразу 20 авиакомпаний, которые запросили 12,9 млрд рублей при лимите в 7,2 млрд рублей (разница — в 1,8 раза). Самые крупные суммы хотели бы получить «ИрАэро» (2,5 млрд рублей), Red Wings (1,97 млрд рублей) и «АТК “Ямал”» (1,7 млрд рублей). Эх, эти деньги да на Дальний Восток…