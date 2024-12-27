Стало известно, кто построит масштабный туристический комплекс «Аквапарадайз» на острове Русском

«В состав туристического комплекса войдут гостиница категории “четыре звезды” на 303 номера, торгово-развлекательный центр с аквапарком, спортивно-оздоровительный центр с 50-метровым спортивным бассейном и крытыми теннисными кортами, а также многоуровневая автостоянка», — говорится на сайте туризм.рф.
На данный момент на строительной площадке начаты работы по устройству буронабивных свай, что является важным этапом для обеспечения устойчивости и долговечности будущих объектов.
Ожидается, что новый комплекс будет способен принимать до 300 тысяч туристов ежегодно, что значительно увеличит туристический поток на остров Русский и в целом на Дальний Восток.
Напомним, в Приморье также ведется строительство круглогодичного курорта в Хасанском районе. Первые гости посетят новое место отдыха уже в 2028 году.