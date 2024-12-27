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Стало известно, кто построит масштабный туристический комплекс «Аквапарадайз» на острове Русском

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря, ФедералПресс. Заключен договор генподряда на строительство масштабного туристического комплекса «Аквапарадайз» на острове Русском. Генподрядчиком проекта стало ООО «СМУ 882», зарегистрированное во Владивостоке и специализирующееся на строительстве жилых и коммерческих объектов.

Источник: Reuters

«В состав туристического комплекса войдут гостиница категории “четыре звезды” на 303 номера, торгово-развлекательный центр с аквапарком, спортивно-оздоровительный центр с 50-метровым спортивным бассейном и крытыми теннисными кортами, а также многоуровневая автостоянка», — говорится на сайте туризм.рф.

На данный момент на строительной площадке начаты работы по устройству буронабивных свай, что является важным этапом для обеспечения устойчивости и долговечности будущих объектов.

Ожидается, что новый комплекс будет способен принимать до 300 тысяч туристов ежегодно, что значительно увеличит туристический поток на остров Русский и в целом на Дальний Восток.

Напомним, в Приморье также ведется строительство круглогодичного курорта в Хасанском районе. Первые гости посетят новое место отдыха уже в 2028 году.

строительство