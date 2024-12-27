Новостройки подорожали в Челябинске и подешевели в Магнитогорске

Свое исследование ситуации, которая сложилась в 2024 году на рынке нового жилья в разных российских городах, представил портал «Мир квартир». По их выкладкам цена за квадратный метр в новостройках в Челябинске за 2024 год выросла на 19%, достигнув уровня в 142 232 рубля.
В отличие от челябинских новостроек цены на новое жилье во втором по значимости городе Челябинской области Магнитогорске немного отступили. За год снижение составило 1,7%. К концу года средняя цена за квадратный метр в магнитогорских новостройках оказалась на уровне 79 653 рубля.
В других городах Уральского федерального округа средние цены на новое жилье к концу года выглядят следующим образом: Екатеринбург — 158 240 рублей за «квадрат» (плюс 13,9% за год), Тюмень — 144 899 рублей (плюс 9%), Курган — 98 510 рублей (плюс 18,2%).