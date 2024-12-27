Новостройки подорожали в Челябинске и подешевели в Магнитогорске

Свое исследование ситуации, которая сложилась в 2024 году на рынке нового жилья в разных российских городах, представил портал «Мир квартир». По их выкладкам цена за квадратный метр в новостройках в Челябинске за 2024 год выросла на 19%, достигнув уровня в 142 232 рубля.