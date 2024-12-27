Россиянам посоветовали обновить резюме во время новогодних праздников

· задачи, для решения которых вас взяли в компанию;· что вы сделали для решения этих задач;· что в результате компания получила от ваших решений. В Superjob также напомнили, что опыт работы, высшее образование, наличие ученых степеней, знание иностранных языков, сертификаты о прохождении профильных курсов и прочее влияют на уровень зарплаты, который может предложить потенциальный работодатель.