Легко ли вести бизнес в Крыму — итоги 2024 года

Как развивается МСП в Крыму.
Несмотря на то, что уходящий год был непростым в условиях вызовов, которые стоят перед всей страной и в том числе экономикой, крымский бизнес находит для себя новые возможности и точки роста, сказал Ганжара.
«И завершая 2024 год мы говорим о количественном росте субъектов малого и среднего предпринимательства в республике. Активность бизнеса растет. В настоящее время у нас 84,5 тысячи субъектов МСП, а в 2023 году мы фиксировали 82 тысячи», — поделился он.
Из действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в Крыму 5 тысяч — индивидуальные предприниматели, 20 тысяч — юридические лица. Остальные — самозанятые, которые тоже очень активны в своих экономических направлениях деятельности и стали важной частью МСП, добавил Ганжара.
«Конечно, и качественные составляющие очень важны. У нас предприниматели достигают новых экономических рубежей. И вся та работа, которую мы будем строить в дальнейшем, перейдет от количественного к качественному измерению», — отметил он.
Как поддерживают предпринимателей в республике.
По словам Ганжары, успешной реализации национального проекта «Мой бизнес» во многом способствует широкая линейка мер поддержки для предпринимателей. Их более 100, уточнил он.
Главным оператором государственной поддержки бизнеса в Крыму является Министерство экономического развития. Кроме того, есть пять институтов поддержки, которые содействуют в разных аспектах, отметил Ганжара.
В их числе Фонд микрофинансирования предпринимательства и Гарантийный фонд, выступающий поручителем при обращении бизнеса за дополнительным кредитным ресурсом. А также Корпорация развития РК, работающая с инвесторами, Южный региональный центр поддержки экспорта, помогающий выходить на новые рынки, и лизинговые компании.
Есть и другие, региональные, меры поддержки, в том числе по линии Министерства сельского хозяйства и Минтуризма, добавили Ганжара. А также федеральная грантовая и субсидиальная поддержка и разного рода грантовые программы, в частности, реализуемые Президентским Фондом культурных инициатив и Фондом президентских грантов.
«А еще есть Федеральная корпорация развития МСП — подведомственная организация Министерства экономического развития Российской Федерации, и у них свои зонтничные инструменты поддержки. Много инструментов по линии инновационного предпринимательства, и мы в этом году очень активно работали с Фондом содействия развитию инноваций. Фонд развития промышленности тоже помогает в получении льготных инструментов финансовой поддержки. И многое другое», — добавил Ганжара.
Все это вместе с желанием развиваться помогает бизнесу в Крыму расти, считает он. А вот как правильно двигаться вперед — учат в Центре «Мой бизнес», подведомственной организации Минэкономразвития. Здесь бизнесменов не только информируют, но и обучают, консультируют и помогают в развитии кластерной политики, подчеркнул Ганжара.
«Мы аккумулируем у себя все о мерах поддержки и выступаем базовым фронт-офисом всей господдержки бизнеса в республике. В год мы обучаем около 5 тысяч предпринимателей. И в этому году вместе с нашей филиальной сетью оказали боле 22 тысяч консультаций, а за 5 лет работы — 150 тысяч», — уточнил он.
По словам Ганжары, в «Дом предпринимателя» в Симферополе, на ул. Севастопольской, 20 А, ежедневно активно обращаются предприниматели, и это очень разная аудитория. Преимущественно приходят бизнесмены 25−35 лет, но немалый процент и людей среднего возраста и старше.
«Потому что они понимают, что бизнес — это сфера максимально конкурентная, и отставать нельзя, иначе можно потерять тренды и нишу», — подытожил глава центра.