Легко ли вести бизнес в Крыму — итоги 2024 года

«Мы аккумулируем у себя все о мерах поддержки и выступаем базовым фронт-офисом всей господдержки бизнеса в республике. В год мы обучаем около 5 тысяч предпринимателей. И в этому году вместе с нашей филиальной сетью оказали боле 22 тысяч консультаций, а за 5 лет работы — 150 тысяч», — уточнил он.