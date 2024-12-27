В Челябинской области в новогодние каникулы изменится расписание электричек

В Челябинской области перед Новым годом и в январские выходные изменится расписание электричек до Магнитогорска, Златоуста, Полетаево и Екатеринбурга.
Как сообщили в ЮУЖД, поезд № 7148 «Златоуст — Челябинск» отправлением в 17:41 отменили 29 декабря и 5 января. При этом он отправится в путь 8 января.
«Ласточка» № 7905 «Челябинск — Магнитогорск», которая выезжает в 12:35, отменена 27 декабря. Но она будет курсировать ежедневно с 28 по 31 декабря, а также с 2 по 8 января.
Поезд № 7906 «Магнитогорск — Челябинск», выезжающий в 11:25, также отменен 27 декабря, но будет ездить ежедневно с 28 до 31 декабря, а также с 2 по 8 января.
Электричку № 6004 «Полетаево-1 — Челябинск» в 7:31 отменили 29 по 8 января. В последний в этом году рейс поезд отправится 28 декабря.
Электричка № 7007/7027 «Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург» в 13:42 с 27 декабря по 13 января будет работать в ежедневном режиме.
Поезд № 7028/7008 «Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск», отправляющийся в 11:41, также станет курсировать ежедневно с 27 декабря по 13 января.