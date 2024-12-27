Вернувшийся с СВО новосибирец получил 4,6 миллиона рублей на развитие фермерского хозяйства

Вернувшийся с СВО житель Куйбышевского района Геннадий Тырышкин победил в грантовом конкурсе минсельхоза и получил 4,6 миллиона рублей на развитие собственного крестьянского (фермерского) хозяйства. Деньги были зачислены ветерану 27 декабря, сообщил «Прецеденту» директор новосибирского «Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров» Константин Терещенко.
— Гена вернулся с СВО по ранению в родной Куйбышевский район. Лишился ноги, в теле остались множественные осколки. Вливается в новую для него жизнь после ранения. Помогает сослуживцам, они с братом отправляют помощь, в том числе в госпитали. У братьев большой опыт работы в сельском хозяйстве: с детства приучены к труду, содержанию скота. Знают, откуда берется молоко и с какой стороны подойти к корове, — говорит Терещенко.
Геннадий не боится сельскохозяйственного труда. Есть одно большое «но»: потеря ноги не дает полноценно работать на тракторе или в полной мере ухаживать за животными. Однако, несмотря на это, мужчина продолжает заниматься личным подсобным хозяйством.
13 декабря Геннадий Тырышкин принял участие в грантовом конкурсе и победил. Министерство сельского хозяйства Новосибирской области одобрило ему 4 600 000 рублей в качестве финансирования его проекта.
Геннадий уже прошел регистрацию в качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства. На средства гранта он планирует приобрести трактор, навесное оборудование к нему (плуг, погрузчик, пресс-подборщик) и охладитель молока. Скот у него есть, а необходимое оборудование и техника помогут в деле.
— Из важного: грантовая поддержка «Агростартап» — это не кредит и не рассрочка. Это государство безвозмездно поддерживает начинающих фермеров оборудованием и техникой, а фермер берет на себя обязательства по организации производства. Когда поздравлял Геннадия, спросил, не волнуется ли он, что стал главой КФХ, ведь это рождает ответственность за выполнение показателей, как перед штурмом. Гена ответил: «А я и перед штурмом не волновался», — говорит Константин Терещенко.
В Новосибирске Геннадий стал первым победителем в гранте «Агростартап» из участников СВО. О том, как получить такой грант, можно узнать на портале мойбизнес.рф.
В декабре создатель батальона «Вега» и Андрей Панферов объявил о наборе в новый добровольческий отряд для отправки в зону СВО. В «Орионе» будут рады тем, кто по тем или иным причинам не готов заключать долгосрочный контракт с Минобороны или же не может это сделать из-за возраста.
Архип ВЕТРОВ.