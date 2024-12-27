Вернувшийся с СВО новосибирец получил 4,6 миллиона рублей на развитие фермерского хозяйства

— Из важного: грантовая поддержка «Агростартап» — это не кредит и не рассрочка. Это государство безвозмездно поддерживает начинающих фермеров оборудованием и техникой, а фермер берет на себя обязательства по организации производства. Когда поздравлял Геннадия, спросил, не волнуется ли он, что стал главой КФХ, ведь это рождает ответственность за выполнение показателей, как перед штурмом. Гена ответил: «А я и перед штурмом не волновался», — говорит Константин Терещенко.