Мэрия Новосибирска досрочно расторгла газовую концессию

26 декабря мэр Новосибирска Максим Кудрявцев утвердил постановление о досрочном расторжении концессионного соглашения на реконструкцию и строительство объектов газоснабжения, заключенного с ОАО «Городские газовые сети».
Согласно документу, частный партнер обязан вернуть в бюджет города почти 4,5 миллиона рублей, оплаченных мэрией за работы, которые не были выполнены до конца.
Соглашение с дочерней структурой холдинга «Нордазия» — ОАО «Городские газовые сети» — муниципальные власти подписали еще в 2018 году. Концессионеру передали 14 газопроводов высокого и низкого давления, он взял на себя обязательство вложить в их реконструкцию 48,4 миллиона рублей. Еще почти 17 миллионов компания планировала инвестировать в строительство подземного газопровода высокого давления в Первомайском районе. Все объекты передавались концессионеру на 20 лет.
Но мэрия решила досрочно разорвать соглашение. В постановлении указано, что газовые сети, которые находились под управлением частного партнера, теперь должны быть приняты на баланс МУП «Энергия».
Ранее стало известно, что концессионные школы в Новосибирске продолжат строить в 2025 году с привлечением государственного подрядчика.
Иван ЛУДНОВ.