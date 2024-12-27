Мэрия Новосибирска досрочно расторгла газовую концессию

Соглашение с дочерней структурой холдинга «Нордазия» — ОАО «Городские газовые сети» — муниципальные власти подписали еще в 2018 году. Концессионеру передали 14 газопроводов высокого и низкого давления, он взял на себя обязательство вложить в их реконструкцию 48,4 миллиона рублей. Еще почти 17 миллионов компания планировала инвестировать в строительство подземного газопровода высокого давления в Первомайском районе. Все объекты передавались концессионеру на 20 лет.