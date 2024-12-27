Почти 2 000 дольщиков обманули в 2024 году в Новосибирске

Уточняется, что в 2024 году завершено строительство нескольких долгостроев, что позволило восстановить права более 1 800 граждан. На начало года в реестре оставался 12 проблемных объектов, из которых только один продолжает оставаться нерешенным — это дом на ул. Дуси Ковальчук, 378/1, д. 2 в Новосибирске. В сентябре строительство на этом объекте возобновилось после вмешательства прокуратуры.