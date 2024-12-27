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Почти 2 000 дольщиков обманули в 2024 году в Новосибирске

В Новосибирске были обмануты около 2 000 дольщиков.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, правоохранительные органы подвели итоги работы по защите прав обманутых дольщиков в 2024 году. Из 12 проблемных объектов, числившихся в начале года, остался только один. Известно, что строительство на нем было возобновлено благодаря вмешательству надзорного ведомства.

Уточняется, что в 2024 году завершено строительство нескольких долгостроев, что позволило восстановить права более 1 800 граждан. На начало года в реестре оставался 12 проблемных объектов, из которых только один продолжает оставаться нерешенным — это дом на ул. Дуси Ковальчук, 378/1, д. 2 в Новосибирске. В сентябре строительство на этом объекте возобновилось после вмешательства прокуратуры.

Заместитель прокурора региона Александр Рудь посетил площадку долгостроя, лично встретился с обманутыми дольщиками и поручил взять ситуацию под контроль.

Напомним, что с 1 января в Новосибирске проиндексируют страховые пенсии.

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