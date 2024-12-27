В Омской области огласили планы на посевную кампанию 2025 года

В своём докладе Хоценко подвёл итоги уборочной кампании 2024 года, отметив, что валовый сбор зерна в регионе составил более четырёх миллионов тонн. Это считается лучшим результатом для Омской области за долгие годы. Также он сообщил, что уровень самообеспеченности по основным сельхозпродуктам в регионе превышает 100%.