В Омской области огласили планы на посевную кампанию 2025 года

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в видеоконференции с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым, где обсуждались планы по подготовке к весенне-полевым работам в 2025 году.
В своём докладе Хоценко подвёл итоги уборочной кампании 2024 года, отметив, что валовый сбор зерна в регионе составил более четырёх миллионов тонн. Это считается лучшим результатом для Омской области за долгие годы. Также он сообщил, что уровень самообеспеченности по основным сельхозпродуктам в регионе превышает 100%.
Губернатор отметил, что структура посевных площадей на 2025 год будет пересмотрена с акцентом на диверсификацию, увеличивая посевы таких культур, как масличные, картофель и овощи. Планы также включают расширение посевных площадей под рапс, лён и сою.
На данный момент подготовлено более 1,5 миллиона гектаров земли для весенних работ, из которых около одного миллиона гектаров занимают зябь и 470 тысяч гектаров пар. Аграрии уже начали подготовку техники и заключают контракты на поставку минеральных удобрений на следующий год.
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