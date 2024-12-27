Как будут работать в праздники столичные рыбные рынки и ярмарки

Столичные ярмарки — место, куда горожане традиционно приходят за качественными и свежими фермерскими продуктами, привезенными более чем из 40 регионов России. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товара, а специалисты Комитета ветеринарии города Москвы проверяют его непосредственно перед отправкой на прилавок. Ярмарочные павильоны установлены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах, оборудованы системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговым и холодильным оборудованием, что делает их комфортными для посещения в любое время года.