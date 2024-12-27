Как будут работать в праздники столичные рыбные рынки и ярмарки

В предпраздничные дни и во время январских каникул рыбные рынки «Москва — на волне» и столичные ярмарки будут работать по особому графику.
Рыбный рынок «Москва — на волне» в Митине 31 декабря будет открыт с 10:00 до 19:00, в Косино-Ухтомском — с 10:00 до 20:00. Первый день нового года здесь объявлен выходным, а с 2 января оба рынка будут функционировать по обычному режиму работы — с 10:00 до 22:00. Такой график позволит покупателям подготовиться к праздничной ночи и январским каникулам.
Ярмарки выходного дня откроются 10 января. Эта дата — время начала первой торговой сессии 2025 года. График работы павильонов, оборудованных системами отопления, вентиляции и кондиционирования, останется прежним: они ждут покупателей с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00.
Межрегиональные ярмарки в преддверии Нового года и в январские праздники тоже перейдут на специальный режим работы. Почти у всех них последний день работы 30 декабря. Ярмарки откроются для посетителей 6 января. Исключением станут площадки на Россошанском и Сумском проездах и на Кварцевой улице: они будут работать и 31 декабря, а в новом году откроются с 5 января. Межрегиональная ярмарка на Коптевском бульваре возобновит работу со 2 января.
На рыбных рынках «Москва — на волне» представлен широкий ассортимент рыбы и морепродуктов из трех океанов и 13 морей, омывающих Россию. Жители и гости столицы могут приобрести свежих карпов, охлажденного мурманского лосося, барабульку на шпажках, северного омуля и чира в свежемороженом и копченом виде, олюторскую сельдь и многое другое.
Столичные ярмарки — место, куда горожане традиционно приходят за качественными и свежими фермерскими продуктами, привезенными более чем из 40 регионов России. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товара, а специалисты Комитета ветеринарии города Москвы проверяют его непосредственно перед отправкой на прилавок. Ярмарочные павильоны установлены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах, оборудованы системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговым и холодильным оборудованием, что делает их комфортными для посещения в любое время года.