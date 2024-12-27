Суд обязал птицефабрику «Пермская» заплатить более 30 млн рублей налогов и пени

Ранее ФНС доначислила предприятию почти 39 млн руб. НДС, а также штрафов и пеней. Налоговый орган провел проверку деятельности предприятия за 2015−2017 годы. По мнению ФНС, птицефабрика организовала формальный документооборот с рядом компаний. Речь идет об ООО «ТК “Стиль”», «Спарта», «Агроком» и «Родина», которые применяли специальные налоговые режимы. По документам они поставляли пермскому предприятию товары сельскохозяйственного назначения, в частности корм. Это позволило заявителю снизить налогооблагаемую базу за счет вычета НДС.