Банк развития увеличил финансирование белорусской экономики до рекордной суммы. Подробности БелТА озвучил председатель правления Банка развития Сергей Столярчук.
— 2024 год для нас стал рекордным. Объем финансирования экономики составил рекордные 15 млрд рублей, что выше предыдущего года на 30%, — акцентировал внимание председатель правления.
По его словам, работа коллектива Банка развития была сосредоточена на достижении целей и задач, поставленных президентом Беларуси, а также белорусским правительством. Столярчук уточнил, что речь идет о программе «Один район — один проект», программах аграрного бизнеса, импортозамещения. Также указаны инфраструктурные проекты.
Он добавил, что доля финансирования Банка развития в инвестициях в основной капитал составила рекордные 8%. Кроме того, председатель правления обратил внимание на то, что если речь идет про экспорт, то 5% всего экспорта страны было реализовано с участием банка.
Тем временем Минтруда Беларуси сказало об изменениях в выплатах пособий семьям с детьми с 2025.
Кстати, Минтруда назвало перспективы роста пенсий в Беларуси в 2025 году: «Средняя пенсия 926 рублей в месяц, а у работающего пенсионера она может подрасти на 500 рублей».
Кроме того, БЖД объявила новогодние скидки 40% на ряд поездов в РФ, включая Москву и Питер.