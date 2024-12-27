В Пермском крае индекс промышленного производства за год вырос на 6,4%

Пермьстат опубликовал данные об индексе промышленного производства в Пермском крае с января по ноябрь 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 6,4%.
Наибольший рост ИПП в регионе отметили в сферах: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — рост 110,7%; производство кожи — 35,5%; полиграфия — 29,8%; производство электроэнергии — 23,5%.
Спад производств Пермьстат отметил в добыче металлических руд (17,3%), производстве электрооборудования (16,8%) и производстве одежды (15%).
Индекс промышленного производства (ИПП) представляет экономический показатель динамики объема промышленного производства, его подъем или спад в отношении текущего объема к объему в предыдущем или другом базисном году.