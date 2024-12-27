Белстат сообщил, что 4,1 миллиона белорусов занято в экономике

По данным ведомства, в ноябре 2024 года в экономике страны было занято 4120,5 тысячи человек. Как пишет БелТА, число занятых возросло, в сравнении с октябрем 2024 года, почти на 3000 человек (в октябре в экономике были заняты 4117,5 тысячи человек).