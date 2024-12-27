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Белстат сообщил, что 4,1 миллиона белорусов занято в экономике

Белстат заявил про увеличение числа белорусов, занятых в экономике.

Источник: Комсомольская правда

Белстат сообщил, что 4,1 миллиона белорусов занято в экономике. Об этом сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета.

По данным ведомства, в ноябре 2024 года в экономике страны было занято 4120,5 тысячи человек. Как пишет БелТА, число занятых возросло, в сравнении с октябрем 2024 года, почти на 3000 человек (в октябре в экономике были заняты 4117,5 тысячи человек).

В пресс-службе Белстата акцентировали внимание на том, что поддержание уровня занятости является важной задачей для обеспечения социального благополучия граждан, а также устойчивого экономического роста.

Тем временем Банк развития увеличил финансирование белорусской экономики до рекордной суммы.

Ранее Белстат сказал, что белорусы везут из Польши и Литвы чаще всего компьютеры и смартфоны.

А еще узнали, что изменится в Беларуси с 1 января 2025 года: подрастут зарплаты, пенсии и пособия, изменятся штрафы, повысятся транспортный налог и коммуналка.