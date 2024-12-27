«Авилон»: на авторынке России начались тектонические сдвиги

В результате размер сбора на новые иномарки с моторами рабочим объемом 1−2 литра вырос с 300,6 тыс. руб. до 556 тыс. руб. Сильнее всего подорожали автомобили с двигателями объемом от двух и от трех литров, тут платеж вырос сразу в 1,8 раза — до 1,6−2,3 млн руб. с одной машины, в зависимости от точного объема в кубических сантиметрах.