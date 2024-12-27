Власти Екатеринбурга не признают кадровый кризис в образовании

«У нас активно развивается проект педагогических классов. Это профильное обучение для старшеклассников, где они изучают основы педагогики и психологии, проходят профессиональные пробы и затем на льготных условиях поступают на педагогические специальности. Каждый год количество участников этого проекта растет, также увеличивается число выпускников, возвращающихся в школы уже в качестве педагогов», — сказала Инна Гумбатова.