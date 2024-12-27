Власти Екатеринбурга не признают кадровый кризис в образовании

По его словам, в текущем году в сотрудничестве с вузами были открыты профильные классы, в том числе юридические и дипломатические, чтобы заранее удовлетворять спрос на определенные специальности. Проект планируется масштабировать.
«На этой неделе с руководством Уральского горного университета обсуждали, что модель неплохо отработана и мы попробуем запустить класс будущих горняков. Уже есть школьники, которые сориентированы на работу в этой сфере», — рассказал Константин Шевченко.
Ранее глава департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова рассказала в интервью ЕАН, что для решения проблемы дефицита учителей, нужно снижать нагрузку.
«У нас активно развивается проект педагогических классов. Это профильное обучение для старшеклассников, где они изучают основы педагогики и психологии, проходят профессиональные пробы и затем на льготных условиях поступают на педагогические специальности. Каждый год количество участников этого проекта растет, также увеличивается число выпускников, возвращающихся в школы уже в качестве педагогов», — сказала Инна Гумбатова.