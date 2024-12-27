В Красноярске 360 жителей Николаевки согласились продать дома в рамках КРТ

В мэрии также сообщили, что сейчас в Красноярске реализуется 8 проектов КРТ, два из которых в Николаевке. Так, в микрорайоне планируют построить школу на 1280 мест, три детских садика на 610 мест, спортивный центр, общественно-деловые и культурные пространства, сквер и многое другое.