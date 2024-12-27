В Красноярске 360 жителей Николаевки согласились продать дома в рамках КРТ

В Красноярске 360 жителей микрорайона Николаевка согласились продать свои дома в рамках КРТ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Наладить диалог между жителями Николаевки и застройщиками помогает рабочая группа мэрии, которую создали по поручению главы города Владислава Логинова. В неё вошли представители администрации города, управления капитального строительства, инвесторов и депутаты горсовета.
«На встречах с людьми обсуждаем разные вопросы, чаще всего они касаются суммы выкупа. Мы старались решить каждый вопрос индивидуально, подключали инвестора, старались найти компромисс. Консультации получили 360 жителей, в процессе подписания соглашений на данном этапе находятся более 30 собственников. Данная работа будет продолжена и в следующем году», — рассказал заместитель руководителя МКУ «Управление капитального строительства» Сергей Шадрин.
В настоящий момент выкуплено порядка 150 домовладений, а всего с момента начала реализации проектов КРТ было подписано 360 соглашений о продаже домов на территории Николаевки.
«Мне кажется, порядка 80% вопросов, с которыми приходили правообладатели, нам удалось решить. Рабочая группа — важный инструмент для жителей, который должен присутствовать в КРТ. Есть же разные ситуации, есть семьи участников СВО, многодетные, например. Инвестор, видя и слыша такие социально значимые моменты в судьбе людей, добавляет средства на компенсацию, содействует в приобретении жилья», — рассказал депутат красноярского горсовета и участник рабочей группы Максим Сиротинин.
В мэрии также сообщили, что сейчас в Красноярске реализуется 8 проектов КРТ, два из которых в Николаевке. Так, в микрорайоне планируют построить школу на 1280 мест, три детских садика на 610 мест, спортивный центр, общественно-деловые и культурные пространства, сквер и многое другое.