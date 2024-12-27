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В Казани полигон ТКО на Химической закрыли на девять лет раньше

Теперь мусор вывозят на вторую карту полигона ТКО «Восточный».

Источник: Комсомольская правда

В Казани полигон твердых коммунальных отходов на улице Химической закрыли на девять лет раньше прогнозируемого срока эксплуатации. Об этом сообщает республиканский оператор УК «ПЖКХ». Сюда в среднем за сутки свозили 2,2 тысячи тонн отходов. Общая площадь полигона — 232 тысячи квадратных метров. Для предотвращения развития патогенных микроорганизмов, формирования токсичных веществ и распространения запахов полигон засыпят грунтом.

Теперь мусор вывозят на вторую карту полигона ТКО «Восточный». Полигон на Химической будет рекультивирован не ранее, чем через 3 года, после достижения устойчивого состояния.

Ранее в Татарстане создали штаб по решению вопросов в сфере ТКО.

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