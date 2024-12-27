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В Красноярске продолжается сезон ремонта дорог

Специалисты работают на аварийных участках и используют литой асфальт.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на декабрь, в Красноярске продолжается ремонт дорог. Недавно работы завершились на «Теплой речке» и на улице Рязанской, а в ближайшее время специалисты приступят к устранению ям на Николаевском мосту, а также в районе Пролетарской и проспекта Свободный, на Чайковского и проспекте Красноярский рабочий.

Как отметили в управлении дорог, при восстановлении дорожного покрытия используется литой асфальт, с которым легко работать даже при минусовых температурах. Такая технология необходима, если нужно быстро устранить недостатки на аварийных участках.