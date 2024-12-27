В Красноярске продолжается сезон ремонта дорог

Несмотря на декабрь, в Красноярске продолжается ремонт дорог. Недавно работы завершились на «Теплой речке» и на улице Рязанской, а в ближайшее время специалисты приступят к устранению ям на Николаевском мосту, а также в районе Пролетарской и проспекта Свободный, на Чайковского и проспекте Красноярский рабочий.