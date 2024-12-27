Свыше 31 тысячи елочных игрушек изготовили столичные предприятия к Новому году

Еще одна компания с 1991 года выпускает в Москве фарфоровые изделия ручной работы: елочные игрушки, посуду, статуэтки, картины, вазы и многое другое. Ежегодный объем производства — более 10 тысяч единиц продукции. В 2024-м предприятие изготовило свыше шести тысяч елочных игрушек, что на 15 процентов больше, чем показатели прошлого года. Изделия выполнены из фарфора и расписаны вручную. В ассортименте представлены персонажи из любимых всеми мультфильмов и сказок. Среди них Чебурашка, Винни Пух, герой из «Ежика в тумане», Мойдодыр, Буратино, Снежная королева и многие другие.