Свыше 31 тысячи елочных игрушек изготовили столичные предприятия к Новому году

В преддверии новогодних праздников столичные производители изготовили более 31 тысячи елочных игрушек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Под руководством Сергея Собянина в столице созданы условия для устойчивого развития как предприятий с многолетней историей, так и молодых производителей. Комфортный инвестклимат позволяет компаниям отвечать потребностям рынка и выпускать качественные изделия. К Новому году столичные фабрики изготовили свыше 31 тысячи фарфоровых и ватных елочных украшений», — рассказал Максим Ликсутов.
Сегодня столичные фабрики выпускают широкий ассортимент елочных игрушек, при производстве которых используются как современные и инновационные технологии, так и техники ручной росписи.
«Московские производители предлагают украшения в различных исполнениях — от традиционных стеклянных шаров до ватных фигурок, сделанных в авторских техниках. Особое внимание при создании изделий компании уделяют национальной идентичности и выпускают игрушки по мотивам русских сказок, мультфильмов, народных символов, а также бытовых сюжетов», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Одно из столичных предприятий изготовило в 2024-м более 25 тысяч ватных игрушек. Их выпускают по артельным технологиям 1920−1940-х годов, которые позволяют вручную создавать крупные тиражи изделий, максимально приближенных к разработанным художниками образцам. В ассортименте представлено более 10 новогодних и рождественских коллекций. Линейку ежегодно расширяют и выпускают новогодние авторские наборы.
Еще одна компания с 1991 года выпускает в Москве фарфоровые изделия ручной работы: елочные игрушки, посуду, статуэтки, картины, вазы и многое другое. Ежегодный объем производства — более 10 тысяч единиц продукции. В 2024-м предприятие изготовило свыше шести тысяч елочных игрушек, что на 15 процентов больше, чем показатели прошлого года. Изделия выполнены из фарфора и расписаны вручную. В ассортименте представлены персонажи из любимых всеми мультфильмов и сказок. Среди них Чебурашка, Винни Пух, герой из «Ежика в тумане», Мойдодыр, Буратино, Снежная королева и многие другие.
Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,5 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 750 тысяч человек. Ежегодно открывается 150 малых, средних и крупных предприятий. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.