Воронежские власти могут отказаться от проекта «Синары» по концессии электротранспорта

«Синара» и облправительство подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта летом 2023 года. Его суть не раскрывалась. Согласно инвестиционной карте Воронежа, осенью того же года концессия на реконструкцию с элементами строительства инфраструктуры электротранспорта и закупку 99 троллейбусов оценивалась в 8,8 млрд руб. На декабрь этого года параметры проекта не менялись. В конце прошлого года в «Синаре» «Ъ-Черноземье» рассказывали о продолжающейся работе над обновлением электротранспорта и ожидали принятия «какого-либо» решения в этом году.