Когда принесут пенсию за январь 2025 года волгоградцам: график выплат

Когда принесут пенсию за январь 2025 года жителям Волгограда и области, рассказали в Социальном фонде России по региону. Пенсионеры и получатели прочих выплат, которые выпадают на новогодние праздники, получат деньги досрочно. График выплат пенсий с 1 по 9 января 2025 года перенесут на декабрь 2024 года.
Тем в Волгограде, кто получает выплаты на карту банка, пенсии за январь 2025 года перечислят до 28 декабря. Это касается всех видов пенсий. При этом страховые пенсии придут уже повышенными. С 1 января 2025 года они увеличатся на 7,3% и для работающих, и для неработающих. Однако рост выплат будет разным.
Тем, кто получает пенсию на почте, деньги за январь 2025 принесут на новогодних праздниках. Почтальоны будут носить пенсии на дом начиная с 3 января. Все отделения почты 3, 4, 5 и 8 января в Волгограде и области будут работать.
С 10 января пенсии жителям Волгограда и области придут в обычном режиме.