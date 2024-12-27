Когда принесут пенсию за январь 2025 года волгоградцам: график выплат

Тем в Волгограде, кто получает выплаты на карту банка, пенсии за январь 2025 года перечислят до 28 декабря. Это касается всех видов пенсий. При этом страховые пенсии придут уже повышенными. С 1 января 2025 года они увеличатся на 7,3% и для работающих, и для неработающих. Однако рост выплат будет разным.