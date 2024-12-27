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Екатеринбуржцы дважды в неделю смогут улететь в Абу-Даби

Возобновлено авиасообщение между Екатеринбургом и столицей ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Авиасообщение между екатеринбургским аэропортом Кольцово и столицей Объединенных Арабских Эмиратов возобновлено. Первый рейс в Абу-Даби отправился утром 27 декабря.

— Полеты будут выполняться еженедельно по вторникам и пятницам. Время в пути составит около 5 часов 20 минут. Этот маршрут дополнит рейсы Air Arabia Group из Екатеринбурга: авиакомпания также осуществляет прямые перелеты в Шарджу, — сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

Рейсы на направлении будет выполнять бюджетный перевозчик Air Arabia Abu Dhabi — «дочка» Air Arabia. В ее парке находятся авиалайнеры Airbus A320 с увеличенным расстоянием между сиденьями.

В авиакомпании утверждают, что благодаря открытию направления пассажиры смогут попасть из Екатеринбурга в ряд стран Ближнего Востока — например, в Республику Шри-Ланка, Индию, Непал.