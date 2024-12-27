Екатеринбуржцы дважды в неделю смогут улететь в Абу-Даби

— Полеты будут выполняться еженедельно по вторникам и пятницам. Время в пути составит около 5 часов 20 минут. Этот маршрут дополнит рейсы Air Arabia Group из Екатеринбурга: авиакомпания также осуществляет прямые перелеты в Шарджу, — сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.