Екатеринбуржцы дважды в неделю смогут улететь в Абу-Даби

Авиасообщение между екатеринбургским аэропортом Кольцово и столицей Объединенных Арабских Эмиратов возобновлено. Первый рейс в Абу-Даби отправился утром 27 декабря.
— Полеты будут выполняться еженедельно по вторникам и пятницам. Время в пути составит около 5 часов 20 минут. Этот маршрут дополнит рейсы Air Arabia Group из Екатеринбурга: авиакомпания также осуществляет прямые перелеты в Шарджу, — сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.
Рейсы на направлении будет выполнять бюджетный перевозчик Air Arabia Abu Dhabi — «дочка» Air Arabia. В ее парке находятся авиалайнеры Airbus A320 с увеличенным расстоянием между сиденьями.
В авиакомпании утверждают, что благодаря открытию направления пассажиры смогут попасть из Екатеринбурга в ряд стран Ближнего Востока — например, в Республику Шри-Ланка, Индию, Непал.