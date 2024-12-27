Размер единого пособия увеличится в Краснодарском крае

— Для беременных женщин также будет увеличен размер пособия. Оно устанавливается в зависимости от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2025 году этот ПМ установлен в сумме 18 556 рублей. Соответственно выплаты составят: 9 278 рублей (50%), 13 917 рублей (75%), 18 556 рублей (100%). Всего в 2024 году в Краснодарском крае единое пособие было назначено родителям более 406 тысяч детей, а также 10 тыс. беременным женщинам, — прокомментировала парламентарий.