Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове растут не только цены и тарифы: Внешний долг страны все время увеличивается и сейчас составляет почти 4 миллиарда долларов

Внешний госдолг Молдовы увеличился на $555,59 млн.

Внешний госдолг Молдовы в январе-ноябре 2024 г. увеличился на $62,81 млн (+1,7%) и составил $3 млрд 759,02 млн на конец ноября.

В частности, за 11 мес. 2024 г. чистое внешнее финансирование составило $207,05 млн. В то же время, за 11 мес. было зарегистрировано отрицательное значение колебаний обменного курса доллара США по отношению к другим валютам — $144,24 млн, и в итоге в январе-ноябре 2024 г. внешний госдолг в долларовом выражении увеличился на $62,81 млн (+1,7%) — до $3 млрд 759,02 млн на конец ноября, сообщили в Министерстве финансов.

Следует отметить, что внешний госдолг Молдовы в 2023 г. увеличился на $555,59 млн (+17,69%), составив $3 млрд 696,21 млн на конец декабря.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Самое европейское молдавское село находится в России: Здесь живут в хороших теплых домах, отлично зарабатывают на выращивании винограда и работе на местном винзаводе, ходят по асфальту и не боятся остаться без света.

Село Молдаванское в России — яркий пример того, как хорошо могут жить молдаване без ПАС и Санду [видео, фото] (далее…).

ПАС насильно заставит экономить жителей Молдовы: Когда власть знает, что не пользуется уважением народа, она его наказывает.

Пока правительство журит население за плохую экономию, новогодняя иллюминация в центре Кишинева горит даже днём и глубокой ночью (далее…).

В Молдове на три месяца отложили ограничение в расчетах кэшем: В новом году покупка автомобилей и недвижимости станет возможной только по безналичному расчету.

В Молдове еще на 3 месяца отсрочат вступление в силу закона об ограничении наличных расчетов (далее…).