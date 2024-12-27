В Молдове растут не только цены и тарифы: Внешний долг страны все время увеличивается и сейчас составляет почти 4 миллиарда долларов

Внешний госдолг Молдовы в январе-ноябре 2024 г. увеличился на $62,81 млн (+1,7%) и составил $3 млрд 759,02 млн на конец ноября.
В частности, за 11 мес. 2024 г. чистое внешнее финансирование составило $207,05 млн. В то же время, за 11 мес. было зарегистрировано отрицательное значение колебаний обменного курса доллара США по отношению к другим валютам — $144,24 млн, и в итоге в январе-ноябре 2024 г. внешний госдолг в долларовом выражении увеличился на $62,81 млн (+1,7%) — до $3 млрд 759,02 млн на конец ноября, сообщили в Министерстве финансов.
Следует отметить, что внешний госдолг Молдовы в 2023 г. увеличился на $555,59 млн (+17,69%), составив $3 млрд 696,21 млн на конец декабря.
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