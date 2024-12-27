В Молдове растут не только цены и тарифы: Внешний долг страны все время увеличивается и сейчас составляет почти 4 миллиарда долларов

В частности, за 11 мес. 2024 г. чистое внешнее финансирование составило $207,05 млн. В то же время, за 11 мес. было зарегистрировано отрицательное значение колебаний обменного курса доллара США по отношению к другим валютам — $144,24 млн, и в итоге в январе-ноябре 2024 г. внешний госдолг в долларовом выражении увеличился на $62,81 млн (+1,7%) — до $3 млрд 759,02 млн на конец ноября, сообщили в Министерстве финансов.