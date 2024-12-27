Краевое минимущество обратилось в суд с иском к концессионеру Чусовского моста

ООО «Пермская концессионная компания» учреждено в 2016 году и является концессионером строительства Чусовского моста. В 2024 году Пермская концессионная компания (ПКК) расторгла договор на строительство Чусовского моста с генподрядчиком АО «Стройтрансгаз». По условиям договора, после строительства нового моста «Стройтрансгаз» в начале 2023 года должен был начать ремонт старого перехода, но так и не сделал эту работу. В октябре в ПКК сменились собственники, из состава учредителей вышло питерское АО «СПК». По 50% ООО «Пермская концессионная компания» получили уроженец Москвы Александр Савельев и Виталий Братчиков, имеющий пермский ИНН. По одной из версий, господин Савельев может представлять интересы «Макси-Групп», подрядчика по строительству многофункциональной спортивной арены в Перми. Тогда же в ПКК сменился гендиректор. Новым руководителем стал Андрей Кулик, бывший банкир и замминистра экономического развития Крыма.