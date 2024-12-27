Новое громкое дело Генпрокуратуры будет рассматриваться во Владивостоке

Ленинский районный суд Владивостока 17 января может начать рассмотрение по существу иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ряда активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и «Камчатским морским пароходством», которое является учредителем ООО «Терминал Назимова» во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.
Как сообщает «Интерфакс» (18+), представитель прокуратуры в ходе предварительного заседания, состоявшегося 27 декабря, отметила, что не исключает уточнения исковых требований. Противная сторона настаивала на переносе рассмотрения дела из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, где проживает большинство из 45 ответчиков. Они поясняли, что, учитывая наложенный арест на средства, проблематично совершать дорогостоящие перелеты из одного региона в другой.
Однако прокуратура мотивировала место рассмотрения двумя причинами: местом регистрации «Камчатского морского пароходства» — Владивосток, и возможностью влияния основных ответчиков на ход судебных разбирательств в родном регионе.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте активов более 40 физических лиц и почти 50 предприятий. По версии надзора, это имущество контролируют бывший заместитель председателя правительства Камчатского края Юрия Зубаря, бывший заместитель министра имущественных и земельных отношений Камчатского края Владимир Балакаев и депутата местного законодательного собрания, бизнесмен Александр Иванчей.
В материалах суда говорится, что Генпрокуратура требует обратить в доход РФ «имущество, приобретенное вследствие нарушения лицами, занимавшими публично значимые должности, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции».
Генпрокуратура требует обратить в доход РФ «имущество, приобретенное вследствие нарушения лицами, занимавшими публично значимые должности, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции». В исковом заявлении говорится, что речь идет о взыскании всего полученного указанными лицами, в частности, всех активов группы компаний «Морской порт г. Петропавловска-Камчатского», группы компаний «Терминал» и отдельных объектов недвижимого имущества.
По мнению ведомства, Иванчей, Зубарь и Балакаев через аффилированных лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и группой компаний «Терминал», приобретали на территории Камчатского и Приморского краев хозяйствующие субъекты, фактически ими руководили. Это привело к тому, что они получали доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, который не декларировали и скрывали от органов контроля. Эта деятельность привела к получению дохода от предпринимательства. Генпрокуратура оценила рыночную стоимость сформированных активов в 16,7 млрд рублей.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Камчатское морское пароходство» принадлежит Александру Иванчею (92,64% напрямую, 7,36% через подконтрольное ООО «Новкам»). Пароходство обслуживает две регулярные грузовые линии — между Владивостоком и Камчаткой (Петропавловск-Камчатский), Владивостоком и Сахалином (Корсаков), а также осуществляет перевозку рефрижераторных контейнеров и генеральных грузов. Флот состоит из 8 судов. Выручка пароходства за 2023 год — 5,8 млрд рублей, чистая прибыль — 598,5 млн рублей.
Также Александр Иванчей является бенефициаром (55,23% напрямую) ООО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», грузооборот которого составляет порядка 1 млн тонн в год. Выручка стивидора за 2023 год — 766,6 млн рублей, чистая прибыль — 154 млн рублей.