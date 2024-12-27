Начальник УКС округа в Пермском крае уволен из-за связей с подрядчиком

Начальник управления капитального строительства (УКС) Бардымского округа в Пермском крае уволен из-за связей с подрядчиком, сообщает прокуратура региона.
Нарушения в работе чиновника надзорный орган обнаружил во время проверки того, как в округе соблюдаются требования законодательства о противодействии коррупции.
Ведомство выяснило, что в момент исполнения служебных обязанностей руководитель УКС заключил контракт с одной из коммерческих организаций. Как оказалось, чиновник был связан с её руководителем в нерабочих вопросах.
«При этом выяснилось, что служащий получал от директора предприятия денежные средства взаймы. В последующем чиновник подписал документы о приёмке работ, которые на момент оформления документов не были выполнены», — рассказывает прокуратура Пермского края.
Главе администрации Бардымского округа было внесено представление. В связи с утратой доверия начальник УКС был уволен со службы.