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Начальник УКС округа в Пермском крае уволен из-за связей с подрядчиком

Нарушения нашла прокуратура.

Источник: Аргументы и факты

Начальник управления капитального строительства (УКС) Бардымского округа в Пермском крае уволен из-за связей с подрядчиком, сообщает прокуратура региона.

Нарушения в работе чиновника надзорный орган обнаружил во время проверки того, как в округе соблюдаются требования законодательства о противодействии коррупции.

Ведомство выяснило, что в момент исполнения служебных обязанностей руководитель УКС заключил контракт с одной из коммерческих организаций. Как оказалось, чиновник был связан с её руководителем в нерабочих вопросах.

«При этом выяснилось, что служащий получал от директора предприятия денежные средства взаймы. В последующем чиновник подписал документы о приёмке работ, которые на момент оформления документов не были выполнены», — рассказывает прокуратура Пермского края.

Главе администрации Бардымского округа было внесено представление. В связи с утратой доверия начальник УКС был уволен со службы.

Прокуратура
строительство