В Перми ледовый дворец на Иве планируют сдать в эксплуатацию к июлю 2025 года

В пермском микрорайоне Ива после смены генерального подрядчика ускорили возведение ледового дворца. Краевые власти возобновили строительство в октябре. Спортивный объект планируют сдать в эксплуатацию к июлю 2025 года.
Строительство ледового дворца продолжит АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). В компании заявили о намерении вернуться к прежнему графику выполнения работ. С 2023 года возведением объекта занималось ООО «Строй-Комплекс».
После внесения изменений в проектную документацию и увеличения стоимости строительства концессионер не подтвердил дополнительное финансирование проекта, пояснило издание «В курсе». Бывший генподрядчик выполнил запланированный объем работ на 27%.
Двухэтажная спортивная арена включит два ледовых поля — для игры в хоккей и керлинга. Ледовый дворец оборудуют трибунами на 250 мест, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими помещениями. На арене будут проводить тренировки, организуют массовое катание на коньках.