В Перми ледовый дворец на Иве планируют сдать в эксплуатацию к июлю 2025 года

Двухэтажная спортивная арена включит два ледовых поля — для игры в хоккей и керлинга. Ледовый дворец оборудуют трибунами на 250 мест, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими помещениями. На арене будут проводить тренировки, организуют массовое катание на коньках.