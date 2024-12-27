В Самаре хотят создать штаб по обновлению облика города

В Самаре может появиться штаб по обновлению облика города. Проект соответствующего постановления подготовили в региональном минэнерго и ЖКХ. 27 декабря планируется окончание приема заключения.
— Целью штаба является обеспечение согласованных действий по вопросам разработки и реализации проекта «Обновление облика городского округа Самара», — говорится в документе.
Штаб будет рассматривать предложения о выработке единого подхода к работе, готовить рекомендации по реализации проекта, регулировать возникающие вопросы и выполнять другие функции. Планируется, что штаб будет работать под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. Также в его состав войдут председатель регионального правительства Михаил Смирнов, мэр Самары Иван Носков, который будет секретарем штаба, министры, городские чиновники