В Самаре хотят создать штаб по обновлению облика города

Штаб будет рассматривать предложения о выработке единого подхода к работе, готовить рекомендации по реализации проекта, регулировать возникающие вопросы и выполнять другие функции. Планируется, что штаб будет работать под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. Также в его состав войдут председатель регионального правительства Михаил Смирнов, мэр Самары Иван Носков, который будет секретарем штаба, министры, городские чиновники и т. д.