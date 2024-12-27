Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре хотят создать штаб по обновлению облика города

Для обновления облика Самары сформируют единый подход.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре может появиться штаб по обновлению облика города. Проект соответствующего постановления подготовили в региональном минэнерго и ЖКХ. 27 декабря планируется окончание приема заключения.

— Целью штаба является обеспечение согласованных действий по вопросам разработки и реализации проекта «Обновление облика городского округа Самара», — говорится в документе.

Штаб будет рассматривать предложения о выработке единого подхода к работе, готовить рекомендации по реализации проекта, регулировать возникающие вопросы и выполнять другие функции. Планируется, что штаб будет работать под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. Также в его состав войдут председатель регионального правительства Михаил Смирнов, мэр Самары Иван Носков, который будет секретарем штаба, министры, городские чиновники и т. д.

архитектура