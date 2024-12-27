Волгоградцам рассказали, как в 2025 году изменятся пенсии и льготы

Так, будет произведена индексация пенсии на 7,3%. Причем она затронет и работающих граждан. Однако рост выплат будет разным у тех, кто продолжает трудиться, и у тех, кто уже уволился. Коэффициент индексации будет рассчитан с учетом всех повышений, которые человек пропустил за время работы.
С 2025 года будет скорректирован подход к расчету отдельных компенсаций по уходу за людьми, нуждающимися в постороннем присмотре. Изменения затронут выплаты, которые оформляют неработающие жители в связи с уходом за людьми старше 80 лет, инвалидами I группы. Сейчас эта выплата остается самостоятельной, но с января она трансформируется в надбавку на уход к страховой пенсии.
А с февраля будет увеличен размер некоторых соцвыплат, например, те, которые получают инвалиды всех групп, ветераны боевых действий, чернобыльцы, ветераны Великой Отечественной войны. Также будет проиндексирована стоимость набора соцуслуг.
Поскольку в 2025 году будет повышен прожиточный минимум, также будет увеличено единое пособие на детей. Перерасчет произведут в автоматическом режиме. Кроме этого, будет произведена индексация материнского капитала. При этом вырастет и остаток средств, хранившийся на сертификате.
Пенсионерам, которые владеют собственным делом, необходимо оформлять самозанятость и платить налог на профессиональный доход. Его размер составляет от 4 до 6% в зависимости от того, с физлица или юрлица он получен.
В 2025 году самозанятым пенсионерам предоставят единоразовый налоговый бонус в размере 10 тыс. рублей.