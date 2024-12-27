Волгоградцам рассказали, как в 2025 году изменятся пенсии и льготы

Так, будет произведена индексация пенсии на 7,3%. Причем она затронет и работающих граждан. Однако рост выплат будет разным у тех, кто продолжает трудиться, и у тех, кто уже уволился. Коэффициент индексации будет рассчитан с учетом всех повышений, которые человек пропустил за время работы.