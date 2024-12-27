В Пермском крае судебные приставы приостановили работу ломбарда

В Чернушке (Пермский край) судебные приставы на 12 суток приостановили деятельность ломбарда, который незаконно выдавал потребительские займы под залог имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
В ходе проверки выяснилось, что ломбард не числится в государственном реестре микрофинансовых организаций. Кроме того, сотрудники компании выдавали займы под залог различного имущества, не имея соответствующего права на эту деятельность.
Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности организации на 12 суток. Приставы на протяжении всего срока ограничений будут контролировать исполнение судебного решения.