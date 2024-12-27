Давай, до свиданья. Что изменится на Кубани после отказа от труда мигрантов

В Краснодарском крае с начала 2024 года запрет на использование иностранной рабочей силы по патентам действовал во всех сферах, кроме строительной. С 2025 года труд мигрантов запретят и на многочисленных стройках. Кто будет строить многоэтажки, хватит ли местных рабочих рук и не взлетят ли цены на недвижимость — в нашем материале.
Кем заменить мигрантов.
Введение запрета на использование иностранцев на стройках губернатор Вениамин Кондратьев анонсировал во время состоявшейся 4 декабря «Прямой линии».
«Если говорить про строительную сферу, то сейчас можно привлекать 50% иностранных кадров. В остальных сферах запрет действует с начала этого года. Со следующего — полностью запретим иностранную рабочую силу», — сказал в эфире губернатор.
Спустя несколько дней, 12 декабря, он подписал соответствующее постановление. Застройщикам необходимо в срок до 1 января 2025 года привести в соответствие численность иностранных рабочих.
Понятно, что делается это для создания приоритетных условий для трудоустройства граждан РФ. Но хватит ли рабочих рук с российским паспортом?
Директор Института экономики, управления и бизнеса КубГТУ Марина Кротова считает, что существующий кадровый голод в отрасли будет усиливаться. И решить проблему может не только увеличение количества сотрудников, но и меры по увеличению производительности труда. Кроме того, по ее мнению, благодаря дефициту кадров застройщики начнут присматриваться к готовящим кадры для отрасли строительства образовательным организациям.
«Уже сегодня мы видим рост интереса застройщиков к совместной подготовке кадров по инженерным и рабочим специальностям на базе Кубанского политеха. Поэтому для нас принятое решение о запрете использования иностранной рабочей силы является позитивным», — объяснила нам Марина Кротова свою точку зрения.
Ежегодно учебные заведения региона выпускают специалистов в сфере строительства. В пресс-службе Министерства образования Краснодарского края kuban.aif.ru рассказали, что в наших учреждениях среднего профессионального образования реализуется 11 профессий и 9 специальностей по укрупненной группе специальностей «Техника и технологии строительства». Только в 2024 году из них выпустили около 2,4 тысяч молодых специалистов.
Что касается высококвалифицированных строителей, то в уходящем году кубанские вузы по трем уровням высшего образования (бакалавриат, специалитет и магистратура) выпустили около 750 человек.
«Техникумы и колледжи края активно взаимодействуют с потенциальными работодателями, на площадках компаний-партнёров студенты проходят практику, а после выпуска получают возможность трудоустройства», — подчеркнули в Минобре.
Кроме того, в учебных заведениях края созданы модели системы подготовки кадров под запросы конкретных работодателей.
А что с недвижимостью?
Ожидаемо, что отказ от труда мигрантов скажется на сроках строительства. По мнению риелтора Екатерины Кремневой, на это повлияет значительное сокращение рабочей силы.
«Если строительные компании придут к замещению рабочей силы мигрантов, то это может привезти к росту стоимости, но при этом к улучшению качества строительства», — добавила эксперт.
При этом может сложиться и обратная картина — нехватка рабочей силы повлечет за собой ускорение строительства, чтобы уложиться в поставленные сроки, что негативно отразится на качестве вводимого жилья. Риелтор предположила, что подскочит и стоимость квадратных метров, ведь новые работники будут обходиться дороже.
Более подробно на этом остановилась Марина Кротова, сразу же отметившая, что цены на недвижимость находятся в состоянии постоянного роста и в следующем году это продолжится. При этом, по ее мнению, стоимость рабочей силы не является основным фактором ценового роста.
«Здесь более важны параметры рынка ипотечного кредитования, стоимость материалов, объемы накладных расходов, наличие доступа к свободным участкам земли под застройку и другие. Важно понимать, что цена на недвижимость определяется соотношением спроса и предложения. Так как платежеспособный спрос при текущем уровне базовой ставки будет снижаться, то застройщики не смогут в полной мере переложить на покупателей возросшие затраты на персонал. Им придется сокращать прибыль и непрофильные расходы. Полагаем, в начале года стоимость жилья вырастет на 5−7%», — сказала эксперт.
Как будет развиваться ситуация, мы увидим совсем скоро. Однако уже понятно, что для рынка недвижимости, который подкосила повышенная ключевая ставка, отказ от дешевой иностранной рабочей силы вряд ли станет приятным новогодним подарком.