Давай, до свиданья. Что изменится на Кубани после отказа от труда мигрантов

В Краснодарском крае с начала 2024 года запрет на использование иностранной рабочей силы по патентам действовал во всех сферах, кроме строительной. С 2025 года труд мигрантов запретят и на многочисленных стройках. Кто будет строить многоэтажки, хватит ли местных рабочих рук и не взлетят ли цены на недвижимость — в нашем материале.