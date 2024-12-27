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Подрядчик украл 34 миллиона на благоустройстве Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. В Евпатории подрядчик похитил почти 34 миллиона рублей при реализации муниципального контракта по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Источник: Reuters

По данным надзорного ведомства, в июле 2021 года директор юридического лица заключил муниципальный контракт стоимостью 67 миллионов рублей на работы по благоустройству общественной территории.

«В дальнейшем обвиняемый представил в администрацию города документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости выполненных работ. В результате на счет фирмы необоснованно перечислено более 33,8 млн рублей», — сказано в сообщении.

Сейчас уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.

В Севастополе ранее завели уголовное дело о мошенничестве при обустройстве зоны отдыха в урочище Ласпи, где подрядчик необоснованно получил более 420 тысяч бюджетных рублей.

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