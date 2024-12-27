Подрядчик украл 34 миллиона на благоустройстве Евпатории

По данным надзорного ведомства, в июле 2021 года директор юридического лица заключил муниципальный контракт стоимостью 67 миллионов рублей на работы по благоустройству общественной территории.
«В дальнейшем обвиняемый представил в администрацию города документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости выполненных работ. В результате на счет фирмы необоснованно перечислено более 33,8 млн рублей», — сказано в сообщении.
Сейчас уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.
В Севастополе ранее завели уголовное дело о мошенничестве при обустройстве зоны отдыха в урочище Ласпи, где подрядчик необоснованно получил более 420 тысяч бюджетных рублей.