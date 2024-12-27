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Экспертиза одобрила проект сноса дома на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде

Проектная документация, необходимая для сноса пострадавшего от взрыва многоквартирного дома № 17 по улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде, прошла госэкспертизу. Согласно реестру экспертиз, заключение выдано 26 декабря.

Источник: Коммерсантъ

Заказчиком проекта выступает казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода», исполнителем — индивидуальный предприниматель Александр Алюков из Володарского округа.

Как писал «Ъ-Приволжье», на разработку проекта из бюджета выделили 4 млн руб.

Взрыв газа в девятиэтажном доме на улице Краснодонцев произошел в июле 2020 года. Дом после взрыва признали аварийным, жильцам в 2023 году предоставили квартиры в новом доме на улице Героя Васильева. Суд признал виновником взрыва руководителя ООО «Городская газовая служба» Максима Бязина, который в итоге смог избежать реального наказания.

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