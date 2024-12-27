Экспертиза одобрила проект сноса дома на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде

Взрыв газа в девятиэтажном доме на улице Краснодонцев произошел в июле 2020 года. Дом после взрыва признали аварийным, жильцам в 2023 году предоставили квартиры в новом доме на улице Героя Васильева. Суд признал виновником взрыва руководителя ООО «Городская газовая служба» Максима Бязина, который в итоге смог избежать реального наказания.