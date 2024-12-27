Казахская авиакомпания приостановила рейсы в Екатеринбург

Казахская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург. Рейсы перестанут осуществлять с 28 декабря 2024 года по 27 января 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
— Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию, — рассказали в пресс-службе Qazaq Air.
Возобновить рейсы в уральскую столицу планируют по итогам повторной оценки рисков. Пассажирам отмененных рейсов будут возвращать деньги или предложат бесплатное перебронирование на другие компании. Перевозчик предлагает своим клиентам перелеты в Омск и Новосибирск. Рейсы в эти города соответствуют критериям оценки рисков.
Напомним, что утром 25 декабря, самолет Embraer 190AR, принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпел крушение рядом с городом Актау. На борту на момент ЧП находились 67 человек, включая пять членов экипажа.