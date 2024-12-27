Казахская авиакомпания приостановила рейсы в Екатеринбург

Возобновить рейсы в уральскую столицу планируют по итогам повторной оценки рисков. Пассажирам отмененных рейсов будут возвращать деньги или предложат бесплатное перебронирование на другие компании. Перевозчик предлагает своим клиентам перелеты в Омск и Новосибирск. Рейсы в эти города соответствуют критериям оценки рисков.