СК рассказал о финансовых махинациях владельцев Streamline

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Следователи и финансовая милиция устанавливают обстоятельства преступной деятельности руководителя и сотрудников школы иностранных языков Streamline, сообщили в пресс-службе СК Беларуси.
Согласно материалам уголовного дела, учебный центр «Образовательные технологии» был основан как некоммерческая организация для проведения образовательной деятельности, что обеспечивало ему особый режим налогообложения.
Компания быстро зарекомендовала себя на рынке, а бренд Streamline стал узнаваем. Так как прибыль начала составлять миллионы, учредитель, не имея возможности использовать эти средства, придумал способ обойти законные требования к некоммерческой деятельности, фактически «переквалифицировав» ее в коммерческую.
«В 2012 году учредитель со своей супругой разработали несколько способов по выводу денег со счетов. С того времени учебный центр начал выдавать беспроцентные займы им же как индивидуальным предпринимателям и аффилированной организации, что прямо противоречит целям создания некоммерческой организации».
Там также отметили, что в соответствии с уставом, доходы от предпринимательской деятельности и другие поступления учреждения могли быть использованы исключительно в интересах организации и не подлежали распределению ни между владельцем, ни между третьими лицами.
Директор Streamline давал указания своим сотрудникам на подготовку договоров, однако решение о сумме принималось им единолично.
В общей сложности за 12 лет деятельности школе было выдано займов около 29 миллионов рублей. Правоохранители установили, что деньги использовались учредителем и ее супругой на личные нужды, в том числе на развитие других направлений бизнеса, продвижение ИП и строительство недвижимости.
Кроме того, семейная пара выступала в качестве ИП и сдавала в аренду свои административные помещения учебному центру.
Такой подход к ведению бизнеса привел к тому, что школа оказалась не в состоянии покрыть даже текущие расходы, что вынудило открыть кредитную линию.
Преступная деятельность основательно скрывалась, и для ее осуществления были привлечены сотрудники из руководящего состава — заместители директора и главный бухгалтер. Согласно предварительной информации, ущерб, нанесенный государству, превысил 17 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении учредителя компании Streamline, его супруги и других руководителей учебного центра.
На имущество фигурантов, в том числе дома и земельные участки, наложен арест на общую сумму более 9 миллионов рублей.
По требованию следователей восстановлены права потерпевших работников: 184 выплачена заработная плата, 171 получил окончательный расчет при увольнении. Еще 109 физлицам, которые оказывали услуги на основе договоров, выплачены деньги.
Общая сумма составила более 885 тысяч рублей. В данный момент задолженность перед работниками отсутствует.
Клиентам, которым не были предоставлены услуги по обучению иностранным языкам, возвращено свыше 414 тысяч рублей. Следователи продолжают расследование.