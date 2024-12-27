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В Омске появилась «полутораполосная» дорога

Горожане негодуют и требуют наладить уборку снега.

Источник: Om1 Омск

Жители Омска заметили необычную ситуацию на одной из улиц города: проезжая часть настолько сузилась из-за неубранного снега, что вместо привычных четырёх колей от колёс осталось лишь три.

«В Омске появились полутораполосные дороги», — иронично отметил омич, опубликовавший фото в «Аварийном Омске».

Пользователи соцсетей отреагировали на проблему с сарказмом:

«Это реверсивная дорога», — шутят одни. «Слева выделенная полоса для курьеров на велосипедах», — иронизируют другие. «Такие дороги по всем окраинам есть», — замечают более серьёзные комментаторы.

Ситуация с уборкой снега в Омске уже вызвала волну критики. В комментариях обсуждают и другие проблемные участки, например, улицу 50 лет Профсоюзов, которую, по словам горожан, не чистят вовсе. Администрация города ответила, что уборка осложняется припаркованными автомобилями и узостью улиц, но предложила жителям самим организовывать эвакуацию машин перед расчисткой.