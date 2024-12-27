В Омске появилась «полутораполосная» дорога

Ситуация с уборкой снега в Омске уже вызвала волну критики. В комментариях обсуждают и другие проблемные участки, например, улицу 50 лет Профсоюзов, которую, по словам горожан, не чистят вовсе. Администрация города ответила, что уборка осложняется припаркованными автомобилями и узостью улиц, но предложила жителям самим организовывать эвакуацию машин перед расчисткой.