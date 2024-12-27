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В Омске ищут сотрудников на высокую зарплату от 90 до 200 тысяч рублей

Один из сервисов по поиску работы проанализировал предложения о работе, открытые в Омске в декабре 2024 года, и назвал самые высокооплачиваемые из них.

Источник: ТАСС

По данным ресурса SuperJob, самую большую зарплату от 160 до 200 тысяч рублей в Омске предлагают врачу-стоматологу-ортопеду, однако работать нужно на вахте.

Еще одному врачу-стоматологу, но уже терапевту, готовы платить 150 тысяч рублей. Работать надо в омской клинике. Требуется успешный опыт работы от 5 лет.

На зарплату от 150 тысяч рублей ищут капитана-механика. Работать предстоит на теплоходе. При этом требуется знание Обь-Иртышского бассейна.

На зарплату от 90 до 100 тысяч рублей ищут врача анестезиолога-реаниматолога в село Исетское Тюменской области.

Инженеру-проектировщику работодатель предлагает от 110 до 180 тысяч рублей в месяц. Указано, что нужны опыт и знания в области проектирования объектов нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической отрасли. При этом не исключается возможность удаленной работы.

На зарплату в 100 тысяч рублей ищут врача ультразвуковой диагностики с переездом в город Стрежевой Томской области.

Кроме того, 100 тысяч рублей готовы платить инженеру-маркетологу на мебельной фабрике. Нужен опыт работы от одного года.