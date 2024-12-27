В Омске ищут сотрудников на высокую зарплату от 90 до 200 тысяч рублей

Инженеру-проектировщику работодатель предлагает от 110 до 180 тысяч рублей в месяц. Указано, что нужны опыт и знания в области проектирования объектов нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической отрасли. При этом не исключается возможность удаленной работы.