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В Перми отель взыскивает с местного гандбольного клуба почти 2 млн рублей

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление от ООО «Сити Стар», управляющего одноименным отелем, к краевой общественной организации «Гандбольный клуб Пермские медведи» о взыскании 1,9 млн руб.

Согласно картотеке суда, иск был принят к производству 23 декабря. Следующее заседание по делу запланировано на 5 февраля.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» президент гандбольного клуба Алексей Никифоров, требования общества связаны с оставшейся оплатой за проживание спортсменов в рамках сборов. «Исковое заявление в данном случае — рабочий юридический процесс. Планируем рассчитаться до конца года», — подчеркнул господин Никифоров.

ПКОО «Гандбольный клуб Пермские медведи» была зарегистрирована в 2008 году. Основателями являются президент клуба спортивных единоборств Владимир Нелюбин, старший тренер команды Игорь Пастухов и руководитель команды Алексей Никифоров. Сам клуб был создан в 1999-м.