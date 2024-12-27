В Перми отель взыскивает с местного гандбольного клуба почти 2 млн рублей

Согласно картотеке суда, иск был принят к производству 23 декабря. Следующее заседание по делу запланировано на 5 февраля.
Как пояснил «Ъ-Прикамье» президент гандбольного клуба Алексей Никифоров, требования общества связаны с оставшейся оплатой за проживание спортсменов в рамках сборов. «Исковое заявление в данном случае — рабочий юридический процесс. Планируем рассчитаться до конца года», — подчеркнул господин Никифоров.
ПКОО «Гандбольный клуб Пермские медведи» была зарегистрирована в 2008 году. Основателями являются президент клуба спортивных единоборств Владимир Нелюбин, старший тренер команды Игорь Пастухов и руководитель команды Алексей Никифоров. Сам клуб был создан в 1999-м.