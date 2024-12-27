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Самые дорожающие продукты в 2024 году назвали в Ростовской области

Стало известно, какие продукты подорожали и подешевели за год в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стали известны продукты питания, которые больше всего подорожали и подешевели за год. Разницу цен определили при сравнении данных Ростовстата за конец декабря 2023 и 2024 годов.

В частности, подорожали:

— говядина — на 73,97 рубля (было 504,57 рубля за 1 кг, стало 578,54 рубля);

— свинина — на 19,49 рубля (было 363,71 рубля за 1 кг, 383,2 рубля);

— баранина — на 194,27 (было 569,16 рубля за 1 кг, стало 763,43 рубля);

— сливочное масло — на 304,64 рубля (было 740,65 рубля за 1 кг, стало 1045,29 рубля);

— сметана — на 56,69 рубля (было 288,95 рубля за 1 кг, стало 345,64 рубля).

Подешевели:

— куры охлажденные и мороженые — на 8,02 рубля (было 216,07 рубля за 1 кг, стало 208,05 рубля);

— куриные яйца — на 25,98 рубля (было 142,33 рубля за десяток, стало 116,35 рубля).