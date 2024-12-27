От домашнего до заводского: сколько стоит масло в Крыму

Один из продавцов уверяет, что реализует натуральный фермерский продукт из цельного пастеризованного молока. По его словам, масло приятное на вкус и подходит для растопки, без растительных жиров и добавок. Оптовая продажа начинается от 150 кг. Если покупатель берет меньше, то стоимость в розницу составит 740 рублей за 1 кг.