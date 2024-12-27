От домашнего до заводского: сколько стоит масло в Крыму

В Крыму на известном сайте появились объявления о продаже сливочного масла. Его предлагают как оптом, так и в розницу, передает ИА SevastopolMedia.
Один из продавцов уверяет, что реализует натуральный фермерский продукт из цельного пастеризованного молока. По его словам, масло приятное на вкус и подходит для растопки, без растительных жиров и добавок. Оптовая продажа начинается от 150 кг. Если покупатель берет меньше, то стоимость в розницу составит 740 рублей за 1 кг.
Такая цена характерна для нескольких объявлений. Еще в одном случае фермерское сливочное масло продают за 750 рублей за 1 кг. Сказано, что продукт натуральный, без растительных жиров, с жирностью 82,5%.
Немало предложений и топленого масла, в том числе, из Ивановской области. Например, 48 пачек стоят 5 тысяч рублей, а поштучно — 115 рублей за емкость. Продавец отмечает, что у продукта нет привкуса маргарина.
Если покупать от 15 кг, то топленое масло можно найти за 300 рублей за кг. При меньших объемах будет чуть дороже — 350 рублей. Продавец говорит, что в составе содержится около 99% сливочного жира.