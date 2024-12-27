AZAL назвала российские города, в которые продолжит выполнять рейсы

БАКУ, 27 дек — РИА Новости. Крупнейшая азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) продолжит выполнять рейсы из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск, сообщает пресс-служба перевозчика.
«AZAL продолжит выполнять рейсы (из Баку — ред.) в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск», — говорится в сообщении.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Утром 27 декабря самолет той же компании, выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой. Ранее в тот же день AZAL сообщила, что с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в семь городов России — Волгоград, Грозный, Махачкалу, Минводы, Самару, Сочи и Уфу.