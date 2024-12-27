На Левобережье Омска построят еще одну современную школу

Сергей Шелест также отметил, что власти уже выдали разрешение на постройку. В школе оборудуют спортзал, бассейн, библиотечной-информационный центр, кинофотолабораторию и кабинеты труда по обработке дерева и металла, а также кабинеты кулинарии и швейную мастерскую.