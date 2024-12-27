На Левобережье Омска построят еще одну современную школу

В Омске на улице Волгоградская появится еще одна современная школа. Об этом сегодня сообщил мэр города Сергей Шелест.
Общая площадь новой школы составит 25,5 тыс. кв. м. Образовательное учреждение будет разбито на два корпуса, соединенных подземным переходом.
Сергей Шелест также отметил, что власти уже выдали разрешение на постройку. В школе оборудуют спортзал, бассейн, библиотечной-информационный центр, кинофотолабораторию и кабинеты труда по обработке дерева и металла, а также кабинеты кулинарии и швейную мастерскую.