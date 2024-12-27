Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области сельским школам передали 50 новых автобусов

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов передал ключи от новых отечественных ГАЗов и ПАЗов руководителям образовательных округов. Об этом сообщает правительство региона.

Источник: Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что три автобуса передадут Отрадненскому управлению министерства образования. В текущем году закуплено 50 новых автобусов. В следующем году планируется приобрести 52 автобуса. Ежегодно замене подлежит техника, старше 10 лет.