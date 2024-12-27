В ведомстве уточняют, что три автобуса передадут Отрадненскому управлению министерства образования. В текущем году закуплено 50 новых автобусов. В следующем году планируется приобрести 52 автобуса. Ежегодно замене подлежит техника, старше 10 лет.
В Самарской области сельским школам передали 50 новых автобусов
Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов передал ключи от новых отечественных ГАЗов и ПАЗов руководителям образовательных округов. Об этом сообщает правительство региона.