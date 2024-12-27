Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в 7 городов России

Embraer AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Актау в Казахстане днем 25 декабря. На борту находились 67 человек (в том числе пять членов экипажа), 29 выжили. На борту было 16 россиян, из них девять погибли. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана.